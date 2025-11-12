ジュニアの16人組「少年忍者」が今月30日をもって活動を終了すると12日、STARTO ENTERTAINMENTが公式サイトで発表した。

同サイトで「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました。少年忍者としての活動は、2025年11月30日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、 個々の活動をしていきたいと考えております」と伝えた。

STARTO社は今年2月、所属するジュニアのグループの解体・再編を発表した。「HiHi Jets」「美 少年」「7 MEN 侍」のメンバーら18人が、共に5人組「ACEes（エイシーズ）」と「KEY TO LIT（キテレツ）」、8人組「B＆ZAI（バンザイ）」の3組を結成した。

また関西ジュニア「Lil かんさい」が4月1日をもって個人の活動に専念することを発表し、ジュニア「Go！Go！kids」は7月24日を持って活動を終了した。3月末には「Lil かんさい」に所属していた當間琉巧さんなど36人が退所した。

近年のジュニアの象徴的存在ともいえる高橋優斗らが昨年退所するなど、ジュニアの変革が続いている。