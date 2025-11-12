「ちいかわ」たちが午年コスプレに　年賀はがき3枚セット、郵便局とネットショップで期間限定販売

『ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき』が2025年11月14日（金）より全国の郵便局にて発売される。また本商品は11月14日（金）15時～11月18日（火）の期間「郵便局のネットショップ」にて受注販売も実施される。

【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎが午年コスプレを披露

イラストレーター・ナガノがSNS上で連載している漫画『ちいかわ』。朝の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）にてアニメ版も放送されており、幅広い層の読者・視聴者から大きな注目を集めている。

『ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき』は年賀はがき3枚と、年賀はがきをデコレーションできるおまけシール１シートをセットにした商品。年賀はがきは同じ柄が３枚入っている。また付属されるおまけシールは、午年に合わせて馬のコスプレをしたちいかわ・ハチワレ・うさぎのイラストがシールとなっている。

本商品は全国の郵便局店頭（200局）にて11月14日（金）より発売開始（※販売開始時間は、販売局の営業時間によって異なる）。また郵便局のネットショップでは11月14日（金）15時～11月18日（火）の期間に受注販売も実施される（お届けは12月13日より順次開始）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）