¡¡Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍ¿Ë±¹Ô¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ã¥ª¡¦¥êー¥¤¥ó¤È¥±¥Ëー¡¦¥ê¥ó¤Î¡È¶»¥¥å¥ó¡ÉÌ¾¥·ー¥ó3Áª¤¬¡¢YouTube¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Á¥ã¥ª¡¦¥êー¥¤¥ó¡ß¥±¥Ëー¡¦¥ê¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±¿Ì¿¤Î°¦¡¡¡ØÍ¿Ë±¹Ô¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìµó¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Î¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÁóÍö·í～¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡¦¥é¥Ö～¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤ºî²È¤Î¶åºíÈó¹á¡Ê¥¸¥¦¡¦¥ëー¡¦¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ó¡Ë¡£¼«¿È¤Î¥É¥é¥Þ²½ºîÉÊ¤ÇµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¾·ÍÉ¡Ù¡Ø¸î¿´¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØÁ¿¶¬ÅÁ～¤¤¤Ð¤é¤Ëºé¤¯²Ö～¡Ù¤ÇÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Á¥ã¥ª¡¦¥êー¥¤¥ó¤È¥±¥Ëー¡¦¥ê¥ó¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢°ÛÀ¤³¦»þÂå·à¤ÇºÆ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ª¡¦¥êー¥¤¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯Î¬·ëº§¤«¤éÆ¨¤ì¤¿Îî³¦¤ÎÀï¿À¡¦ÄÀÍþ¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥êー¡Ë¡£¥±¥Ëー¡¦¥ê¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àç³¦¤ËÀ¸¤¤ë¸É¹â¤Î¿À·¯¡¦¹Ô»ß¡Ê¥·¥ó¥¸―¡Ë¡£´¶¾ð¤òÉõ¤¸¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢ÄÀÍþ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°¦¤È±¿Ì¿¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢BOX2¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè17ÏÃ¡¦Âè27ÏÃ¡¦Âè28ÏÃ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè17ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¤Î²Ö²Ð¤¬³¹¤ò¾È¤é¤¹Ãæ¡¢¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÄÀÍþ¡Ê¥·¥§¥ó¡¦¥êー¡¿¥Á¥ã¥ª¡¦¥êー¥¤¥ó¡Ë¤¬¡Ö¿·Ç¯¤Ë´ó¤»¤ë¿Í´Ö¤Î´üÂÔ¤ÏÎîÂ²¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¹Ô±À¡Ê¥·¥ó¥æ¥óー¡¿¥±¥Ëー¡¦¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ìñ½ü¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢²Ö²Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤¦¤¬¡¢ÄÀÍþ¤Ï¡Ö¶õ¤Î²Ö²Ð¤ÇÃÏ¾å¤ÎÌñ¤¬Ê§¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ËÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹Ô±À¤ÏÈà½÷¤ÎÏÓ¤ò¤½¤Ã¤ÈÄÏ¤ß¡¢¡Ö¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é°ÆÆâ¤ò¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î»ÅÁð¤Ë¡¢ÄÀÍþ¤Î¿´¤¬¤ï¤º¤«¤ËÍÉ¤é¤°¡£
¡¡Âè27ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿¼¼ê¤òÉé¤¤¡¢¸Þ´¶¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÄÀÍþ¤òÍ¥¤·¤¯²ðÊú¤¹¤ë¹Ô»ß¡Ê¥·¥ó¥¸ー¡¿¥±¥Ëー¡¦¥ê¥ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥±¥¬¤·¤¿¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÄÀÍþ¤Ë¡¢¹Ô»ß¤Ï¡Ö¤³¤³¤À¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÄÀÍþ¤Î¼ê¤ò¼«¤é¤ÎËË¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤ë»ëÀþ¤È¸ÆµÛ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬Èþ¤·¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè28ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Ä¬¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢ÄÀÍþ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¹Ô»ß¤Î¹á¤ê¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¡È¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡É¤³¤È¤òÀÀ¤¤¹ç¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÀÍþ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤È°¦¤Î¿¼¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ï10·î8Æü¤è¤ê³Æ»ö¶È¼Ò¤Ë¤Æ½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¡¢SVOD¡ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¡Ë¤Ï12·î3Æü¤è¤êFOD¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¡£DVD-BOX1¤ÏÈ¯ÇäÃæ¡£BOX2¤Ï11·î12Æü¡¢BOX3¤Ï12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£BOX3¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢MV±ÇÁü¡ÊÆüÃæ»úËëÊ»µ¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëOP/ED±ÇÁü¡¢ÆüËÜÈÇÍ½¹ðÊÔ¤Ê¤ÉÆÃÅµ±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë