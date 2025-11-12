気象庁発表

台風第２６号は、バシー海峡を１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。

台風第２６号は、１２日１８時にはバシー海峡の北緯２１度５５分、東経１２０度１０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心の北西側３３０キロ以内と南東側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の１３日６時には与那国島の南南西約８０キロの北緯２３度５５分、東経１２２度３５分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

台風はこの後、温帯低気圧に変わり、２４時間後の１３日１８時には久米島の南西約１３０キロの北緯２５度３５分、東経１２５度５０分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■勢力と進路を詳しく

台風26号(フォンウォン)

2025年11月12日18時45分発表

12日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 バシー海峡

中心位置 北緯21度55分 (21.9度)

東経120度10分 (120.2度)

進行方向、速さ 東北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)

南東側 280 km (150 NM)

13日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 与那国島の南南西約80km

予報円の中心 北緯23度55分 (23.9度)

東経122度35分 (122.6度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

13日18時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 久米島の南西約130km

予報円の中心 北緯25度35分 (25.6度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 東北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

■全国の天気を地方ごとに

