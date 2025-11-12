5人組歌い手グループ・すたぽらが12日、グループ結成の2021年から2025年の歴史を詰め込んだ初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』を発売。ファンにとってもグループにとっても待望だったというベストアルバムについてインタビューしました。

『君を導くいちばん星に』をキャッチコピーに活動中の5人組グループ・StarLight PolaRis（通称：すたぽら）。2021年4月2日に結成し、『歌ってみた』と呼ばれるカバーソング動画やオリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。また、2026年1月には初のホールライブ『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催する予定です。

■Coe.「すべてのすたぽららしさを聴いてほしいな」 “あの頃”を思い出せるアルバム

――初のベストアルバム『StarLight PolaRis THE BEST 2021 - 2025』はどんなアルバムですか？

Coe.：今回のアルバムは僕たち次（2026年）で5周年になるんですけど、この5年間でたくさんの曲を出してきて、最近の曲だと『おぎゃりたい！えぶりでい』とか、結構いろんなたくさんの方に聴いてもらう機会とかもあったんですけど、昔動画を投稿してた時はもっと個人でやってたので、まだめちゃくちゃいい曲だけど、いろんな人に知ってもらえてないなという曲とかもたくさんあるので、改めてこの5年目という節目で、昔の曲も、すべてのすたぽららしさを聴いてほしいなと思って、それがすべて詰まった曲・アルバムになっているかなと思います。これを聴きながら昔からすたぽらを聴いてくれてたみんなは、この頃こんなことあったな〜とか思い出と一緒に聴いてくれたらうれしいなと思ってます。

■Relu「より明確に言えるようになってきた」 求める“音”が明確に

――すたぽらの楽曲全159曲の中で、Reluさんは105曲の制作に参加されていますが、昔の楽曲とどの部分が変わったと思いますか？

Relu：今（YouTubeに）投稿されてる昔の音源よりかは、リレコーディングしてるとか編曲やり直したっていうのがあるんで、成長を感じられるアルバムになってるかなと思いますね。

Coe.：確かに！ YouTubeに上がってるのと比べたら全然ちがうからね。

くに：聴き比べたらきっとね。

Relu：だから、ボーカル・歌だけでもそうやし、音源として聴いた時に、自分も“この音もうちょっと出したいな”みたいなのが、より明確に言えるようになってきたというか。そういう面としては、音源の成長はかなり感じてもらえるかなっていう成長のアルバムです。

Coe.：成長の振り幅を表したアルバムでもあるよね。

■こったろ「5年間の集大成」 今の最大限出せる“良さ”を届けられる

――こったろさんは、このベストアルバムをどんな方に聴いてほしいですか？

こったろ：今までのすたぽらが5年間歌ってきた、オリジナル曲の集大成となっているようなアルバムになってて、新規の方にも今まで応援してきてくれた方々にも、どちらにもこう手に取ってもらえるような、とてもステキなアルバムになってるかなと思います。Reluくんも言ってたんですけど、特にそのレコーディングをしていて、今まで僕たちが家で収録をして、各自の自宅で収録してたことが多かったのが、実際そのオリジナル曲ではあったんですけれども、それを改めてスタジオでしっかりと録（と）り直すことで、より今の最大限出せる歌唱力だったりとか、僕らの声の良さをしっかり詰め込んだ、いい音質でお届けできるアルバムになってるかなと思います。以上です！



■くに「聴いてくれてるリスナーさんがいるからこそ」 メンバー自身にとってもファンにとっても待望

――くにさんはこのベストアルバムを制作するにあたって、どんな思いを込めましたか？

くに：このベストアルバムなんですけど、僕たちずっと出したいって思ってたんですよ。昔、活動を始めた当初から出したいねって思ってて。でも何かオリジナル曲まだないよねだったりとか、このタイミングじゃまだないかなみたいなのを、ずっと話してた上でのこのベストアルバムっていうのを今回出すってことが決まって、やっぱりオリジナル曲っていうのも1個作るのも当たり前じゃないじゃないですか。

なので何かそこへの、もちろん一番作詞作曲してくれてるReluくんもそうですし、他の曲を担当してくださった作曲者さんたちへの感謝もありますし。あと、聴いてくれてるリスナーさんがいなければ僕たちも活動はできないわけで。そして活動ができないとこのベストアルバムっていうのを出す意味もないので、聴いてくれてるリスナーさんがいるからこそ、このベストアルバムが出せるっていうことなので、本当に今まで成長してこられたことへの、いろんな多方面の方を含め、感謝の気持ちのこもったアルバムになったかなと思います。

■如月ゆう「血と汗のにじんだ“魂の結晶”」 初インタビューでストイックさをみせる

――如月ゆうさんは、このアルバムを通して見せたい物、伝えたいことはなんですか？

如月ゆう：僕にとってこのアルバムは結構何だろう、進化したすたぽら、進化した自分たちを見せる最高の一つの作品になったんじゃないかなと思っていて。最初のすたぽらから最新のすたぽらまで、全部のすたぽらを楽しめるアルバムになってるんじゃないかなと思うんです。で、その『First Star』は最初の曲なので、まだみんなそれぞれの歌い方が異なっていたりとかして、それぞれその時なりに本気で頑張っていたと思うんですけど、5年間成長してきたすたぽらの『First Star』がやっぱりめちゃめちゃ変化・進化していて、自分たちの今できる最高の力を込めた作品がなんと30曲も！（笑） 結構外収録期間長めに取って1か月半くらいだったっけ？ 1か月半？ 2か月たってないかな？

Coe.：2か月弱かな。

如月ゆう：２か月弱か。結構たくさん期間をかけてめちゃめちゃスタジオに通って収録して、血と汗のにじんだっていうんですか？ 何か魂の結晶の作品になったと思うので、本当にこれを作るためにね。メンバーもそうですし、スタッフさんとかいろんな方のね、関係者にもご協力していただきましてね、作り上げた作品なので、すごく重たい、大事な一つの作品になったんじゃないかなと思います。