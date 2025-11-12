昭和100年にあたる今年シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」、今回のテーマは「昭和を生きた元鉄道員とローカル線」です。

西中間弘行さん、84歳。元国鉄職員です。レンズ越しに鹿児島の鉄道の姿を見つめてきました。

（西中間弘行さん）「懐かしいですね、本当に。自分で（運転して）走っていたんだなと思います」

5人きょうだいの3番目として農家に生まれた西中間さん。鉄道員を志した理由には、幼い頃の体験がありました。

（西中間弘行さん）「（小学生の頃）学校が終わると機関車に乗せてもらっていました。（将来は）機関車に乗るって親父にも言って。『そう簡単になれるもんね』と親父は言っていました」

高校卒業後、臨時雇用員として国鉄へ。待っていたのは、下積みの毎日でした。

（西中間弘行さん）「（最初の仕事は）SLの清掃ですね。油で車輪や車体を拭いていました。手抜き作業をすると機関士たちから苦情が来ました。

もうちょっとしたら（自分も）ここを走るんだと思って頑張りました」

昭和48年、国家試験を経て機関士に。SLからディーゼル機関車、特急「つばめ」まで…。29年間、様々な車両を運転しました。

昭和62年に国鉄が民営化し、JRグループになりました。

（西中間弘行さん）「人員削減が1番頭に残ってますね」「（つらいことがあっても）いつも思ってましたね。お客さんが乗っているということが、頭から離れることはなかったです」

仕事の傍ら趣味として始めたのが鉄道の撮影。カメラ片手に各地へ赴き、とった写真は1000枚を超えます。

（西中間弘行さん）「妻と一緒に湯之元まで写真を撮りに行きました。楽しい人生を送らせてもらったですね」

鉄道とともに生きてきた西中間さん。今、一番気がかりな場所があります。

湧水町吉松地区。昭和30年代には地区の人口の3分の1を国鉄関係者が占め、駅前は活気に満ちていました。

（西中間弘行さん）「私が住んでいたのは、そこです。桜の木のところまで線路があって、その上が家でした。50年くらい前ですね」

しかし、人口減少とともに年々利用率が低下。観光路線としての活用が期待されていましたが、5年前の豪雨で肥薩線の八代・吉松間が不通に。

そして、今年8月の姶良・霧島豪雨により吉松と隼人の間も運休となり、いまだ復旧のめどは立っていません。

長年、吉松地区に住み、地元の寂しい現状を憂う人がいます。

（山口正昭さん）「この地区は国鉄ができてから栄えたまちですから。もうほんと国鉄様々でしたよ」

地元で育ち、定年退職後、Uターンした山口正昭さん（82）。高校・大学までの7年間、吉松駅から始発列車に乗っていました。

（山口正昭さん）「買い出しに行く人の座る場所が決まっているんですよね。『あの人、今日来ないな』『かぜなのかな』と気にかけていました」

「鉄道は人を運ぶ、物を運ぶ、それから文化を運ぶ。3つの使命があるわけです」

吉松の人たちに向けて、西中間さんはある提案をしました。

（西中間弘行さん）「写真をいっぱい持ってきました」

「これは西中間さんが趣味で？」

（西中間弘行さん）「2～3日でも飾らせてもらえたら」

「（西中間さんが）良ければ常設で飾りたいです」

西中間さんの写真を公民館や地域のイベントで飾らせてもらえることになりました。

（西中間弘行さん）「（写真を）見て、昔を思い出してもらえれば。また若い人たちが『列車を運転してみたい』という気持ちになってくれれば」

この日、西中間さんはある人と待ち合わせをしていました。

高校2年生の井上輝久さん。学校の鉄道研究会に所属しています。

西中間さんの写真展を訪れたことから、年の離れた二人の交流が始まりました。

（井上輝久さん）「昔の車両の話はなかなか聞くことができないので、貴重です」

（西中間弘行さん）「こういう（鉄道好きな）人たちが展示をしてたくさん見てもらって、そして鉄道という乗り物に興味を持ってもらえたら、もうそれが一番ですね」

交通手段が多様化し、その役割が柔軟に変わりつつある現代の鉄道。地域の絆と夢を乗せて、列車はきょうも走ります。

