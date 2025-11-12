星野源、映画『平場の月』主題歌「いきどまり」のMV公開決定！ティザー映像も解禁
星野源が、新曲「いきどまり」のMVを11月14日21時からYouTubeで公開することを発表。ティザー映像も公開された。
■夜の街をひとり歩く星野の姿が
11月14日に配信リリースされる「いきどまり」は、同日公開の堺雅人主演映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされたもの。5月にリリースされたアルバム『Gen』以来の新曲となり、「いきどまり」の一部が使用された映画の予告編公開とともに大きな話題を呼んでいる。
いまだ曲の全体像は明らかにされていないが、ソウルフルで胸を締めつけるような歌声と切ないサウンド、ピアノとボーカルのみで構成されたソリッドなプロダクションは、この新曲が星野のあらたな到達点となっているであろうことを予感させる。
公開されたティザー映像では、夜の街をひとり歩く星野の姿が印象的に切り取られており、MVの全貌に期待が募るものとなっている。
■リリース情報
2025.11.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「いきどまり」
