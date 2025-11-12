乃木坂46井上和 賀喜遥香を自宅に招待！「猫ちゃんに囲まれてとても幸せそうでした」
乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。11月6日（木）の放送では、和先生の家に先輩メンバーの賀喜遥香先生が訪問したときのエピソードを語りました。
◆うれしい報告！
井上：先日、賀喜遥香さんの「乃木坂LOCKS!」のなかで、「和の家に行きたい！」みたいなことを話してくれていまして。しかも「行きたいんだけど〜」って言ったときの私の反応まで、めちゃくちゃ似せて言ってくださって、本人も「似てる！」って思うくらい似ていたんです（笑）。
――遥香先生がモノマネする和先生の「え!? お誘いしていいんですか？」が流れる。
井上：やっぱり似てる（笑）！ そんなかわいらしくお誘いいただいたので、私も先日「お家に来ませんか？」と遥香さんを誘ってみました。そうしたら「えっ、いいよ！ 今から行く♡」って言ってくださったので、当日（急に）決まったんですけど、遥香さんがお家に来てくださったんです！
すごくうれしくて、いろんなお話をさせていただいたんですけど、（遥香先生は）猫アレルギーなのに結構長い間引き留めてしまって、すごくつらそうだったんですけど、猫ちゃんに囲まれてとても幸せそうでした（笑）。来てくれて本当にうれしかったです！
――ほかにも、番組では和先生が大好きな“おはぎ”について、生徒から届いた情報を紹介する場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11682
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
乃木坂46の井上和
◆うれしい報告！
井上：先日、賀喜遥香さんの「乃木坂LOCKS!」のなかで、「和の家に行きたい！」みたいなことを話してくれていまして。しかも「行きたいんだけど〜」って言ったときの私の反応まで、めちゃくちゃ似せて言ってくださって、本人も「似てる！」って思うくらい似ていたんです（笑）。
井上：やっぱり似てる（笑）！ そんなかわいらしくお誘いいただいたので、私も先日「お家に来ませんか？」と遥香さんを誘ってみました。そうしたら「えっ、いいよ！ 今から行く♡」って言ってくださったので、当日（急に）決まったんですけど、遥香さんがお家に来てくださったんです！
すごくうれしくて、いろんなお話をさせていただいたんですけど、（遥香先生は）猫アレルギーなのに結構長い間引き留めてしまって、すごくつらそうだったんですけど、猫ちゃんに囲まれてとても幸せそうでした（笑）。来てくれて本当にうれしかったです！
――ほかにも、番組では和先生が大好きな“おはぎ”について、生徒から届いた情報を紹介する場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11682
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624