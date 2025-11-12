ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。11月10日（月）の放送では、10月に番組内で開催された「秋の大運動会」を振り返りました。

（左から）AYAKA、MAYA、MIIHI



――久しぶりの大縄跳びで疲労困憊？

MAYA：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」。せーのっ。

全員：We Need U！ 私たちNiziUです！

MAYA：今夜はMAYAと！

AYAKA：AYAKAと！

MIIHI：MIIHIの3人で授業を届けていきます！

MAYA：久々ですね、こうやって座って授業していくの。

MIIHI：この間は、動いたからね（笑）。

MAYA：そうなんですよ。先月の「NziU LOCKS!」は「NziU LOCKS!秋の大運動会」ということで、あらためてお疲れ様でした。すごかったよね、4日間！ ココナッツを割って、大縄跳びして、借り物競争もして、もう走り回ったよね（笑）。

AYAKA：楽しかった〜！

MIIHI：大縄跳びなんて何年ぶりやろ？ 小学生ぶりとかやから、9年ぶりとか……？ 自分の体力のなさにちょっと悲しかったけど。



AYAKA：老いを感じた？

MIIHI：めっちゃ老いを感じた。もう足が上がらないんだもん（笑）。

MAYA：MIIHIの跳び方変やったもん（笑）。

AYAKA：MAYAも変だったけどな（笑）。

MAYA：ほんと……？ でも、AYAKAの（縄の）回し方もなかなかだったよ（笑）。



MIIHI：AYAKAは本当におもろかった（笑）。

AYAKA：じゃあ、みんな変だね（笑）。

----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624