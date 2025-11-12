NiziU・MIIHI 大縄跳びで“老い”を実感？「自分の体力のなさにちょっと悲しかった」
（左から）AYAKA、MAYA、MIIHI
――久しぶりの大縄跳びで疲労困憊？
MAYA：生徒のみんな、こんばんは！ 心も体もみんなと踊る！ SCHOOL OF LOCK!の「ダンスの講師」。せーのっ。
全員：We Need U！ 私たちNiziUです！
MAYA：今夜はMAYAと！
AYAKA：AYAKAと！
MIIHI：MIIHIの3人で授業を届けていきます！
MAYA：久々ですね、こうやって座って授業していくの。
MIIHI：この間は、動いたからね（笑）。
MAYA：そうなんですよ。先月の「NziU LOCKS!」は「NziU LOCKS!秋の大運動会」ということで、あらためてお疲れ様でした。すごかったよね、4日間！ ココナッツを割って、大縄跳びして、借り物競争もして、もう走り回ったよね（笑）。
AYAKA：楽しかった〜！
MIIHI：大縄跳びなんて何年ぶりやろ？ 小学生ぶりとかやから、9年ぶりとか……？ 自分の体力のなさにちょっと悲しかったけど。
AYAKA：老いを感じた？
MIIHI：めっちゃ老いを感じた。もう足が上がらないんだもん（笑）。
MAYA：MIIHIの跳び方変やったもん（笑）。
AYAKA：MAYAも変だったけどな（笑）。
MAYA：ほんと……？ でも、AYAKAの（縄の）回し方もなかなかだったよ（笑）。
MIIHI：AYAKAは本当におもろかった（笑）。
AYAKA：じゃあ、みんな変だね（笑）。
