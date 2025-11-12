ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（11/01 - 11/07）
予想 N/A 前回 -1.9%（前週比)
21:05
ピル英中銀チーフエコノミスト、国際通貨研究所年次会議出席
22:30
カナダ住宅建設許可（9月）
予想 0.9% 前回 -1.2%（前月比)
23:20
ベッセント米財務長官、ウィリアムズNY連銀総裁、米債券市場会議出席（質疑応答なし）
13日
0:00
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、フィンテックイベント出席（質疑応答なし）
0:20
ウォラーFRB理事、フィンテックイベント出席（質疑応答あり）
1:00
ハセット国家経済会議（NEC）委員長、インタビュー応じる
2:15
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済動向について講演（質疑応答あり）
2:30
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
3:00
米10年債入札（420億ドル）
3:30
カナダ中銀議事録（10月29日開催分）
6:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）
米下院、上院が可決した「つなぎ予算案」を採決（最初の投票は日本時間13日6時予定）
ユーロ圏財務相会合
G7外相会合（カナダ、12日まで）
OPEC月報
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
