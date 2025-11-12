ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

米MBA住宅ローン申請指数（11/01 - 11/07）

予想 N/A 前回 -1.9%（前週比)



21:05

ピル英中銀チーフエコノミスト、国際通貨研究所年次会議出席



22:30

カナダ住宅建設許可（9月）

予想 0.9% 前回 -1.2%（前月比)



23:20

ベッセント米財務長官、ウィリアムズNY連銀総裁、米債券市場会議出席（質疑応答なし）



13日

0:00

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、フィンテックイベント出席（質疑応答なし）



0:20

ウォラーFRB理事、フィンテックイベント出席（質疑応答あり）



1:00

ハセット国家経済会議（NEC）委員長、インタビュー応じる



2:15

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済動向について講演（質疑応答あり）



2:30

ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）



3:00

米10年債入札（420億ドル）



3:30

カナダ中銀議事録（10月29日開催分）



6:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）





米下院、上院が可決した「つなぎ予算案」を採決（最初の投票は日本時間13日6時予定）

ユーロ圏財務相会合

G7外相会合（カナダ、12日まで）

OPEC月報



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

