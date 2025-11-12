第５８回ハイセイコー記念・Ｓ１は１２日、大井競馬場で２歳馬１６頭が１６００メートルを争った。１番人気に推されたゼーロス（笹川翼騎乗）が直線で抜け出し、ポッドフェスタに２馬身半差をつけて優勝。重賞初制覇を飾り、全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎）への優先出走権を獲得した。

ゼーロスが直線で突き抜け、２歳の出世レースを制した。６番手追走から終始外を回る強気な競馬で徐々にポジションを上げ、２番手で直線を迎える。笹川翼が気合をつけると一気に加速し、２馬身半差の完勝を決めた。

圧倒的なパフォーマンスに、笹川翼はポンポンと愛馬の頭を撫で「目の前にゴーバディという強い馬がいて、いい目標ができた。エンジンが違う」と絶賛。「まだベイビーだけど、ポテンシャルはＪＲＡの馬と走ってもやれる。南関のオルフェーヴルを目指す。伸びしろしかない」と早くもダート３冠路線に意欲を見せた。

荒山勝徳調教師は「ハミを替え、ブリンカーにした効果は微妙」としたが、「前半はふかし過ぎかと思ったし、ずいぶん外を回ったが力を見せてくれた。まだまだやれる力を秘めている」と評価した。次走はオーナーと相談のうえで決められる。

◇ゼーロス 父ダノンレジェンド、母サトノニーケ（父マンハッタンカフェ）。小林・荒山勝徳厩舎所属の牡２歳。北海道新ひだか町・千代田牧場の生産。通算４戦３勝。総獲得賞金は３２７０万円。重賞初制覇。馬主は（株）カナヤマホールディングス。