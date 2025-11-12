Hey! Say! JUMP¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡ÙÁ´¶Ê»ëÄ°²»¸»¡õºî²È¿Ø¸ø³«¡¡²¼Â¼ÍÛ»Ò¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤é»²²Ã
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬¡¢11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´¶Ê¤Î»îÄ°²»¸»¤ª¤è¤Óºî²È¿Ø¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖS say -Sinfonia-¡×¤Ï¡¢ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê¤ò²¼Â¼ÍÛ»Ò¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¾®ÎÓÍÎÊ¿¡ÊFAIR WIND music¡Ë¤¬Ã´Åö¡£ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6¶ÊÌÜ¤Î¡Öcowboy¡×¤Ï¡¢À¾Éô·à¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡£9¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSerenity¡×¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎÁÔÂç¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥éー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥êー¥É¶Ê¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ËÆÇ¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤òÆÍ¤»É¤¹¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥Ùー¥·¥¹¥È¤ÎMINA¤¬ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢¡È¥Ý¥¤¥º¥ó¡õ¥Ý¥Ã¥×¡É¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö·àÅªLOVE¡×¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ò¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬Ã´Åö¡£¡ÈTHE JPOP¡É¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¥Ñ¥ïー¥ïー¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢ËèÆü¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÊõÊª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎHey! Say! JUMP¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á´¶Ê»îÄ°²»¸»¤ÏHey! Say! JUMP¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
