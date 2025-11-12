■これまでのあらすじ

母に結婚と海外移住を告げた凜は激しく反対され、胸を痛める。その裏で弟は、同棲資金を稼ぐために始めたFXで偶然の成功を収め、自信をつけていた。資金を貯めて母に報告したものの、姉の結婚話を聞き再び劣等感を募らせる。家事分担を提案した彼女に「何もできない」と正直に告げ、教えてもらいながら同棲スタート。洗濯と掃除を任され、予想外の手際に気を良くするが、どこかで「女は専業主婦でいいのに」と羨ましさを覚える。家庭的で完璧な彼女を見て、結婚すれば“勝ち組”と確信した弟はついに結婚の話をもちかける。



■結婚を切り出した弟…けれど彼女の反応は予想外で

■結婚までに1年…!?この生活をなんとしても維持しなければ！彼女はきっと結婚話を喜んでくれる――そう思っていた弟。ところが返ってきたのは、まさかの沈黙でした。しばらくして彼女は「もう少し一緒に暮らしてみないと、結婚は分からない」と告げます。慎重な彼女は、少なくともあと1年は同棲期間が必要だと言います。思いがけない言葉にショックを受けながらも、弟は「この生活を続けさえすれば、きっと結婚できる」と自分に言い聞かせました。――あと11ヶ月。彼女の機嫌を損ねるようなことは絶対にしてはいけない。そう心に誓う弟でしたが、果たしてこの“打算まじりの理想”は現実になるのでしょうか…。(福々ちえ)