NGT48のキャプテン藤崎未夢（24）が12日、NGT48劇場（新潟市）での公演でグループからの卒業を発表した。

アンコールの最後の曲「世界の人へ」のパフォーマンスを終えた藤崎は「私、藤崎未夢はNGT48を卒業します」と言った。観客が静まり返る中、「自分の口からこの言葉をいう日がくるのが信じられなくて…」と声を詰まらせた。

18年にドラフト3期生としてNGT48に加入。22年にキャプテンに就任した。昨年発売の10枚目シングル「一瞬の花火」、今年6月発売の11枚目シングル「希望列車」でセンターの一角を務めるなど、グループをけん引してきた。今年1月には防災士資格を取得。アイドル活動と合わせて防災情報を発信するなど地域貢献の意識も高く、メンバーに背中を見せてきた。

「NGT48が10周年を迎える今、これからのグループについて考えた時に、もっと新しいNGT48が見たいと思い、私も違う世界で新しい自分に出会って成長したいなと思いました」と卒業の理由を話した。

卒業は来春を予定。「大好きなNGT48に少しでも恩返しができるように、応援してくださる皆さんにとって、最高の推しメンだったと思っていただけるように頑張ります」と話した。

◆藤崎未夢（ふじさき・みゆ）2000年（平12）11月17日生まれ、新潟県出身。18年1月に「第3回AKB48グループ ドラフト会議」で指名されてNGT48に加入。同年7月に劇場公演デビュー。20年7月発売の5枚目シングル「シャーベットピンク」で初センターを務める。22年4月にキャプテンに就任。24年はファッション誌「bis」の年間レギュラーモデルに選出された。趣味はキャンプ、カフェ巡りなど。特技は茶道。血液型A。