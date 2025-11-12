Hey! Say! JUMP¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡ÙÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤Î»îÄ°²»¸»²ò¶Ø¡ª³Ú¶Ê²òÀâ¤â¸ø³«
Hey! Say! JUMP¤¬11·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶ÊÁ´¶Ê¤Î»îÄ°²»¸»¤ÈËÜºî¤òºÌ¤ëºî²È¿Ø¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ä°¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á´11¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤Ï¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖSymphony¡×¡¢¡Ö¥á¥í¥ê¡×¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGHOST¡×¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Öencore¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¾å¼Á¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÇÄ°¤±þ¤¨È´·²¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¼ýÏ¿¡£19Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢É½¾ðË¤«¤ÇÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á´11¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Î»î²»¸»¤ò²ò¶Ø¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¢£³Ú¶Ê²òÀâ
¡ýM1.¡ÖS say-Sinfonia-¡×
ºî¶Ê¡§²¼Â¼ÍÛ»Ò¡¡ÊÔ¶Ê¡§²¼Â¼ÍÛ»Ò¡¡Orchestra Arrange¡§¾®ÎÓÍÎÊ¿ ¡ÊFAIR WIND music¡Ë
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXV¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¥Ïー¥Ä¡Ù¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ªRPG¡Ù¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¥²ー¥à¤Î²»³Ú¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºî¶Ê²È¡¦²¼Â¼ÍÛ»Ò¤¬¡¢ËÜºî¡ØS say¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¡£Hey! Say! JUMP¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¡¢¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ýM6.¡Öcowboy¡×
ºî»ì¡§Zinee, JUN¡ÊBlue Vintage¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§Joakim Dalqvist, David Simon¡¡ÊÔ¶Ê¡§Joakim Dalqvist
Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÏ¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹ÓÌî¤¬¹¤¬¤ë¡Ä¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¤¤«¤·¤¿ÈþÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£À¾Éô·à¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤¹¤ë¶ÊÅ¸³«¡¦Hey! Say! JUMP¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÉ½¾ðË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¡¢¥³¥³¥íÌö¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëcowboy¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡£
¡ýM9.¡ÖSerenity¡×
ºî»ì¡§¿¿ºê¥¨¥ê¥«¡¡ºî¶Ê¡§ËÜÂ¿Í§µª¡ÊArte Refact¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§¿åÌîÃ« Îç¡ÊArte Refact¡Ë
¤É¤³¤«Âç¼«Á³¤ÎÁÔÂç¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥éー¥É¡£¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤1¶Ê¡£
¡ýM10.¡Ö¥á¥í¥ê¡×
ºî»ì¡§MINA¡¡ºî¶Ê¡§MINA¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸¶ÅÄÍº°ì
¥êー¥É¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ËÆÇ¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤òÆÍ¤»É¤¹¡¢¥¤¥Þ¥É¥¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥Ùー¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ÎMINAºî»ìºî¶Ê¤Î¥Ý¥¤¥º¥ó¡õ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÃæÆÇÀÈ´·²¤Î³Ú¶Ê¡£Ä°¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡È¥á¥í¥ê¡É¤Î¾Â¤ËÍî¤È¤¹¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥í¤µ¤¬°î¤ì¤ë1¶Ê¤À¡£
¡ýM11.¡Ö·àÅªLOVE¡×¢¨ÄÌ¾ïÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯
ºî»ì¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ºî¶Ê¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ÊÔ¶Ê¡§±óÆ£¥Ê¥ª¥
ÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦ºî»ìºî¶Ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥ªー¥éÁ´³«¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿ÍÀ¸LOVE»¾²Î¡£THE JPOP¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Ñ¥ïー¥ïー¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿´îÅÜ°¥³Ú¤ÊËèÆü¤òÊõÊª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎHey! Say! JUMP¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥½¥ó¥°¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¼ýÏ¿¶Ê¡¦ºî²È¾ðÊó
M1. ¡ÖS say -Sinfonia-¡×
ºî¶Ê¡§²¼Â¼ÍÛ»Ò¡¡ÊÔ¶Ê¡§²¼Â¼ÍÛ»Ò¡¡Orchestra Arrange¡§¾®ÎÓÍÎÊ¿ ¡ÊFAIR WIND music¡Ë
M2.¡Ö Symphony¡×
ºî»ì¡§ÄÔÂ¼Íµ¡¡ºî¶Ê¡§ÄÔÂ¼Íµ, °ËÆ£ ¸¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÄÔÂ¼Íµ, °ËÆ£ ¸, º´¡¹ÌÚÇî»Ë
M3. ¡Öencore¡×
ºî»ì¡§YUUKI SANO¡¡ºî¶Ê¡§YUUKI SANO, ²ÖÂ¼ÃÒ»Ö¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÖÂ¼ÃÒ»Ö, E&M
M4. ¡ÖRUN THIS WORLD¡×
ºî»ì¡§ÁðÀî½Ö¡¡ºî¶Ê¡§MLC, ÁðÀî½Ö, Àî¸ý¿Ê¡¡ÊÔ¶Ê¡§Àî¸ý¿Ê, ±óÆ£¥Ê¥ª¥
M5. ¡ÖScale It Up¡×
ºî»ì¡§MiNE, Atsushi Shimada¡¡ºî¶Ê¡§Josef Melin, Christofer Erixon¡¡ÊÔ¶Ê¡§Josef Melin
M6.¡Ö cowboy¡×
ºî»ì¡§Zinee, JUN¡ÊBlue Vintage¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§Joakim Dalqvist, David Simon¡¡ÊÔ¶Ê¡§Joakim Dalqvist
M7. ¡ÖGHOST¡×
ºî»ì¡§YUUKI SANO¡¡ºî¶Ê¡§YUUKI SANO, ²ÖÂ¼ÃÒ»Ö¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÖÂ¼ÃÒ»Ö, ±óÆ£¥Ê¥ª¥
M8.¡Ö ·¯¤À¤±¤Î1¥Úー¥¸¡×
ºî»ì¡§Ryosuke Matsuzaki¡¡ºî¶Ê¡§Ryosuke Matsuzaki, YUU for YOU ÊÔ¶Ê¡§Ryosuke Matsuzaki, YUU for YOU
M9. ¡ÖSerenity¡×
ºî»ì¡§¿¿ºê¥¨¥ê¥«¡¡ºî¶Ê¡§ËÜÂ¿Í§µª¡ÊArte Refact¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§¿åÌîÃ« Îç¡ÊArte Refact¡Ë
M10. ¡Ö¥á¥í¥ê¡×
ºî»ì¡§MINA¡¡ºî¶Ê¡§MINA¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸¶ÅÄÍº°ì
M11. ¡Ö·àÅªLOVE¡×¡ÚÄÌ¾ïÈ×¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Û
ºî»ì¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ºî¶Ê¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¡ÊÔ¶Ê¡§±óÆ£¥Ê¥ª¥
¢¨M1～M10¡§Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¼ýÏ¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.26 ON SALE
ALBUM¡ØS say¡Ù
