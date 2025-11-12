『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル発表
11月13日19時から読売テレビ・日本テレビ系で『ベストヒット歌謡祭2025』が放送。このたび、豪華アーティストの歌唱＆一夜限りの特別企画のタイムテーブルが発表された。
■『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル
◇19時台
世代を超えた“アイドル”2組 夢のコラボ
郷ひろみ×なにわ男子「GOLDFINGER ’99／郷ひろみ」
昭和の名曲をコラボ歌唱 ベストヒットSPユニット
佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（&TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）
「ジュリアに傷心／チェッカーズ」
幾田りら「恋風」
＝LOVE「とくべチュ、して」
香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
超ときめき♡宣伝部「超最強」
乃木坂46「ビリヤニ」
氷川きよし「白睡蓮」
ME:I「MUSE」
◇20時台
世界初演出！King Gnuがリアルと名探偵コナンの世界で歌唱！
King Gnu「TWILIGHT!!!」
平成のアイドル神曲をコラボ歌唱！ベストヒットSPユニット
井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）
「初恋サイダー／Buono!」
アイナ・ジ・エンド 「革命道中-On The Way」
&TEAM「Go in Blind (月狼)」
Kis-My-Ft2 「&Joy」
郷ひろみ「ALL MY LOVE」
JO1 「RUSH」
Da-iCE「ノンフィクションズ」 ※中野拓夢・才木浩人（阪神タイガース）とコラボ
なにわ男子 「初心LOVE(うぶらぶ)」～「Never Romantic」SPメドレー
HANA 「ROSE」
FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」
M!LK「イイじゃん」 ※サンリオキャラクターズとコラボ
◇21時台
1977年生まれのスター2人が夢のコラボ！
香取慎吾×氷川きよし
「勝手にしやがれ／沢田研二」
みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025
Kis-My-Ft2 「おしゃれ番長 feat.ソイソース / ORANGE RANGE」
＝LOVE 「気まぐれロマンティック / いきものがかり」
JO1（選抜メンバー） 「SO BAD / King Gnu」
FRUITS ZIPPER 「倍倍FIGHT! / CANDY TUNE」
Aqua Timez 「虹」
Aぇ! group 「Hello」
ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」※平成キャラクターとコラボ
「おしゃれ番長 feat.ソイソース」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
倖田來未「恋のつぼみ」※ 日本一の高校生チアとコラボ
Number_i 「Numbers Ur Zone」
BE:FIRST 「夢中 -Piano ver.-」
BABYMONSTER 「WE GO UP」
※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順
※生放送の都合上多少前後する可能性あり
■番組情報
読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』
11/13（木）19:00～21:54
MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士
