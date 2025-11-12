『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月13日19時から読売テレビ・日本テレビ系で『ベストヒット歌謡祭2025』が放送。このたび、豪華アーティストの歌唱＆一夜限りの特別企画のタイムテーブルが発表された。

■『ベストヒット歌謡祭2025』タイムテーブル

◇19時台

世代を超えた“アイドル”2組 夢のコラボ

郷ひろみ×なにわ男子「GOLDFINGER ’99／郷ひろみ」

昭和の名曲をコラボ歌唱 ベストヒットSPユニット

佐野勇斗（M!LK）×河野純喜（JO1）×K（&TEAM）×佐野晶哉（Aぇ! group）

「ジュリアに傷心／チェッカーズ」

幾田りら「恋風」

＝LOVE「とくべチュ、して」

香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

乃木坂46「ビリヤニ」

氷川きよし「白睡蓮」

ME:I「MUSE」

◇20時台

世界初演出！King Gnuがリアルと名探偵コナンの世界で歌唱！

King Gnu「TWILIGHT!!!」

平成のアイドル神曲をコラボ歌唱！ベストヒットSPユニット

井上和（乃木坂46）×吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）×佐々木舞香（＝LOVE）×櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）×TSUZUMI（ME:I）

「初恋サイダー／Buono!」

アイナ・ジ・エンド 「革命道中-On The Way」

&TEAM「Go in Blind (月狼)」

Kis-My-Ft2 「&Joy」

郷ひろみ「ALL MY LOVE」

JO1 「RUSH」

Da-iCE「ノンフィクションズ」 ※中野拓夢・才木浩人（阪神タイガース）とコラボ

なにわ男子 「初心LOVE(うぶらぶ)」～「Never Romantic」SPメドレー

HANA 「ROSE」

FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」

M!LK「イイじゃん」 ※サンリオキャラクターズとコラボ

◇21時台

1977年生まれのスター2人が夢のコラボ！

香取慎吾×氷川きよし

「勝手にしやがれ／沢田研二」

みんなで踊ろう！ヒットダンスメドレー2025

Kis-My-Ft2 「おしゃれ番長 feat.ソイソース / ORANGE RANGE」

＝LOVE 「気まぐれロマンティック / いきものがかり」

JO1（選抜メンバー） 「SO BAD / King Gnu」

FRUITS ZIPPER 「倍倍FIGHT! / CANDY TUNE」

Aqua Timez 「虹」

Aぇ! group 「Hello」

ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」※平成キャラクターとコラボ

「おしゃれ番長 feat.ソイソース」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

倖田來未「恋のつぼみ」※ 日本一の高校生チアとコラボ

Number_i 「Numbers Ur Zone」

BE:FIRST 「夢中 -Piano ver.-」

BABYMONSTER 「WE GO UP」

※それぞれの時間枠内での順番は出演順ではなく五十音順

※生放送の都合上多少前後する可能性あり

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』

11/13（木）19:00～21:54

MC：宮根誠司 ウエンツ瑛士

■関連リンク

『ベストヒット歌謡祭2025』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/besthits/

■【画像】出演者