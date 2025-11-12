「リヨンに加入するのは時間の問題だ」マドリーの19歳神童は今冬移籍か。ブラジルメディアが報じる「すでにフランスで住居を探し始めている」
レアル・マドリーのエンドリッキは、今冬にクラブを離れる可能性があるようだ。
ブラジルの名門パルメイラスの下部組織で育ったエンドリッキは、2022年に同クラブで16歳の時にプロデビューを飾ると、３シーズンで公式戦82試合に出場し、21ゴールを記録。昨年７月に鳴り物入りでマドリーに移籍し、１年目は公式戦37試合で７得点をマークした。
今季も活躍が期待されていた19歳の神童だが、６月のクラブワールドカップから指揮を執るシャビ・アロンソ監督のもとでは、ここまで出番が１試合のみと出場機会を減らしている。
新指揮官の信頼を掴めない状況で、母国メディア『Globo』は「リヨンはエンドリッキのレンタル移籍をめぐり、レアル・マドリーと合意間近だ」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「彼がリヨンに加入するのは時間の問題だ。今週、行なわれた交渉で、両クラブは来年１月から今季終了までのレンタル移籍で基本合意に達した。エンドリッキはブラジル代表の一員としてワールドカップでプレーするため、出場機会を求めている。すでにリヨンと口頭で合意に達しており、フランスで住居を探し始めている」
また、マドリーは今回のレンタル移籍に買い取りオプションを付随させず、攻撃陣に負傷者が出た場合は復帰させる条項を盛り込むという。今後の動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
