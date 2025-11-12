渋谷スクランブル交差点で中国ダンスグループがパフォーマンス、中国ネット「通行の邪魔」

中国のダンスグループが渋谷のスクランブル交差点でパフォーマンス動画を撮影したことに、中国のSNS上で賛否の声が上がっている。

動画には、スーツにサングラス、手にはバスケットボールという出で立ちでスクランブル交差点に現れた集団が「今日は世界で最もにぎやかな通りである渋谷に来た。日本の東京に蜀都（現在の四川省成都）バスケットボールダンスの魅力を見せてやる！」と言い放ち、ダンスパフォーマンスをする様子が映っている。

香港メディアの香港01の12日付記事によると、パフォーマンスを行ったのは成都のパフォーマンスチーム「F3籃団」。フリースタイルバスケットボールの世界大会で2度優勝した経歴を持ち、2023年の夏季ワールドユニバーシティゲームズの閉会式でもパフォーマンスを披露した。中国各地で配信を行い、オリジナルの「蜀都バスケットボールダンス」を披露している。中国版TikTok・抖音（Douyin）のフォロワー数は388万を誇る。

中国のネットユーザーからは「確かに魅力がある」「ちょっと癖になる」「なかなか面白いダンスだ」「ボールの扱いはそれなりに技術が必要」「日本市場を占領だ」など好意的に受け止める声が上がる一方、「気まずくて、見ていて鳥肌が立った」「良さが分からない」「魅力はどこに？」「誰だよ」「通行の邪魔」「恥ずかしい」といった厳しい声も多く寄せられている。（翻訳・編集/北田）