Image: Xiaomi

もういくつ寝るとブラックフライデー。年末商戦の戦いの鐘が鳴り響きますねえ。

Xiaomiオンラインストアでは、11月21日からはじまるブラックフライデー。合計139製品を最大51％OFFで販売するんだって。なんというか太っ腹すぎる。

Xiaomi 15 Ultra（16GB+1TB）は20％オフで19万9800円→15万9840円、Xiaomi 15（12GB+512GB）は30％オフで13万8000円→9万6600円に。もともと高価なハイエンドAndroidの値引き額はインパクトあるなあ。

でも個人的な推しはPOCOシリーズかも。

■POCO F7 Ultra（12GB+256GB） 24%オフ 9万9980円→7万5980円

■POCO F7 Pro（12GB+256GB） 14％オフ 6万9980円→5万9980円

■POCO F7（12GB+256GB） 16％オフ 5万4980円→4万5980円

■POCO X7 Pro（8GB+256GB） 24％オフ 4万9980円→3万7980円

安すぎないですか!? 特にPOCO F7！ Snapdragon 8s Gen 4搭載スマホが4万円台になりますよ、みなさま。POCO X7 Proも安いなあ。ゲームスマホとしても使えるくらいのポテンシャルがあるスマホなのに新品が3万円台になるなんて。

タブレットもXiaomi Pad 7 Pro（8GB+128GB）が19%オフで6万7980円→5万4800円、Xiaomi Pad 7（8GB+128GB）が18%オフで5万4980円→4万4980円に。ネトフリ＆電子マンガデバイスとしてもかなりお買い得。いまAndroidがほしいなら見逃しちゃいけませんよ。

Source: Xiaomi