À¾Â¼ÆÁÊ¸»á¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¡È¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¡É¤ò»Ù»ý¡Ö¿ô¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡¸µ¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Â¼ÆÁÊ¸»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¤è¤·¤Ò¤³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£´ÆÆÄ»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Î´ÆÆÄ»þÂå¡¢¹â¶¶»á¤Ï2·³´ÆÆÄ¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï°ì»þ¤Ïµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¡×¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¡ÊºÇ½é¤Ë¡Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦Æ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢À¨¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¡£¡ÊµåÃÄ¤Î¡ËYouTube¤Ç¡Ê½©µ¨Îý½¬¤ò¡Ë¸«¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤»¤ë¡£YouTube¤Ç¤Ï¸·¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤Æ´ñÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËèÆü¤¢¤ó¤Ê¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡È¾¼ÏÂ¡É¤Î¶µ¤¨¤ò¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤¬¡ËÌÀ¤ë¤¤Ãæ¤Ë¤â¸·¤·¤¤Îý½¬¤ÏÉ¬Í×¡£¿ô¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Î¤ä¤êÊý¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
