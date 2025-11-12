初めはおどおどと飼い主さんの膝の上に登っていた子猫が、だんだんと慣れていくと...？何度も繰り返し登ろうとする姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「天使」「可愛すぎて一撃でやられました…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：そろそろと膝に乗ってきた赤ちゃん猫→なでてあげた結果…悶絶級の『愛おしい光景』】

飼い主さんの膝の上

YouTubeアカウント『Tiny Kitten』に投稿されたのは、飼い主さんの膝の上に登ることを覚えた子猫の様子です。

飼い主さんにそろそろと近づいてきたという金色の毛色の美しい子猫ちゃん。小さな声で「ニャー」と鳴きながら、ためらいがちに飼い主さんの膝へ手を乗せたといいます。

ゆっくりと両手をかけて、飼い主さんの膝の上へ登ってきた子猫ちゃん。先程より長めに甘えるような声で「ニャーン」と鳴いたそうです。甘えた声がとても愛らしかったです。

撫でられてご満悦

そして、飼い主さんは登ってきた子猫ちゃんを優しくなでてあげたといいます。子猫ちゃんは満足そうな表情を浮かべていたとのこと。

その後、子猫ちゃんは一旦膝の上から降りたのだそうです。すると、気になった他の子猫たちもやってきたのだとか。そのため子猫ちゃんは再び戻ってきて、さらに飼い主さんに注目してもらえるように鳴きながら膝の上に何度も登ってきたのだといいます。

もっともっと！

他の子よりも少し高い位置に陣取ったという子猫ちゃん。飼い主さんを見つめながら、まるで『なでて』と言うかのように「ニャーン」と何度も鳴いていたそうです。可愛すぎる姿に癒されました。

そうして飼い主さんになでてもらえた子猫ちゃんは、とても満足気だったそうです。初めは遠慮がちだったけれども、飼い主さんになでられるのが嬉しすぎて何度も膝の上に登ってしまう子猫ちゃんなのでした。

飼い主さんの膝の上に何度も登ろうとする子猫ちゃんの様子に「パパさんのお膝が好きなんですね」「膝の上に登ってくるこの小さな猫が大好き」「心が浄化される～」「とても愛らしい」「可愛いは正義」「とてもかわいい子猫ちゃん」など、コメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、愛らしい子猫ちゃんたちがのびのびと過ごす様子がたくさん投稿されており、穏やかで愛溢れる猫たちの生活を存分に見ることができます。

子猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。