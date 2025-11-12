ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は12日、12Rで優勝戦が行われ、峰竜太（40＝佐賀）が逃げ切って1着。昨年8月15日のからつ以来の今年初優勝を、昨年2月9日の芦屋九州地区選手権となる通算20回目のG1制覇で飾り（まるがめ周年は2020年10月16日の68周年記念以来2回目）、SGボートレースクラシック（来年3月24〜29日、蒲郡）の優先出場権を手に入れた。また優勝賞金1200万円などを獲得して年間賞金額が9600万円を超え、前日の11位からSGグランプリ（12月16〜21日、住之江）トライアル2nd圏内の6位に浮上した。

2着に吉田拡郎、3着に白井英治が入り3連単＜1＞＜3＞＜6＞は2550円（10番人気）。

レース直後のインタビューで峰は「最高でした。こういう景色だったんですね。いいなと思いました」と1年3カ月ぶりとなる“40歳初優勝”の感触を味わい「1個タイトルを獲ると、もう1個大きいのが見えてくるんで、狙っていきたいです」と意欲を示した。

なお6日間の売り上げは110億1639万7700円で、目標の100億円を大きく上回ると同時に、当地G1の最高記録を更新した。