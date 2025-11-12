女優の黒谷友香（49）が12日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、8日に肺炎のため92歳で死去した俳優・仲代達矢さんを悼んだ。

一昨年に共通の知人を通じて知り合い、「お電話などでは“もしもし、仲代です。友香ちゃん”みたいに凄くお優しくお声を掛けてくださって。“何々を見たよ。こうだったね”とかいろんなことをおっしゃってくださって、アドバイスもいただいて」と交流を明かす。

そして「ありがたいことに“最後のお友達だ”というふうに言っていたということを先ほどマネジャーさんからおうかがいした」と話し、仲代さんが40以上も歳の離れた黒谷を「友達」と思っていたと知らされたことを告白した。

今年6月には石川県七尾市の能登演劇堂で上演された仲代さんの最後の舞台「肝っ玉おっ母と子供たち」を観劇。「能登の皆さんを元気づけるためにやるっていう舞台にかける熱意、意気込みが強く感じられて」と振り返る。

8月には仲代さんが主宰する無名塾の稽古場を訪問。「一歩入った時から家族のような温かい絆で結ばれているのを感じた」と振り返り、「私のような無名塾ではないんですけど、遊びにおいでよとおっしゃってくださった」と明かしていた。