『誰カブキ』の#1が放送。篠田麻里子が恋愛についての質問に回答すると「どこがや」「そんなわけないでしょ」とツッコミが殺到するヒトコマがあった。

【映像】ツッコミが殺到した篠田麻里子の恋愛事情

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには篠田麻里子と高橋ユウが出演した。

舞台となる六本木で、真っ赤な長髪のカツラを装着したカブキゲストが走り出すと、スタジオから質問が投げかけられた。「今、恋はされていますか？」と聞くと、三角マークを出したカブキゲスト。スタジオには事前情報が入っており、瀧山アナから「誰カブキさんは、恋に奥手な独身女性」であることが明かされた。

これを受けて、森田が「篠田さん、今恋はしているんですか？」と質問。篠田が「私も奥手なんですよ」と答えると、食い気味に東ブクロが「どこがや」とツッコミを入れた。続けて森田も「そんなわけないでしょ。1日で結婚した人間が」とコメントした。

篠田は、2019年に3歳年下男性との交際0日婚を発表。23年に離婚し、24年には一般男性との交際を発表している。