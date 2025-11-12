¡ÚÆÈ¼«¡Û°ÂÊÝÀïÎ¬²þÄê¤ËÍè½µÃå¼ê¡¢¼«Ì±¡¡Èó³Ë»°¸¶Â§ÏÀÅÀ¡¢GDPÈæÌÜÉ¸¤â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤òÍè½µ¤Ë¤â»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£18¡Á20Æü¤ò¼´¤Ë°ÂÊÝÄ´ºº²ñ¤Î³«ºÅ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ¡¢Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬12Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Íè½Õ¤ò¤á¤É¤ËÄó¸À¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤½¤ì¤ò´ð¤ËÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë3Ê¸½ñ¤ò²þÄê¤¹¤ëÃÊ¼è¤ê¤À¡£Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î°·¤¤¤âÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ËÉ±ÒÈñ¤È´ØÏ¢·ÐÈñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤ÎÌÜÉ¸¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡½é²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯Ëö¤ËºöÄê¤·¤¿¸½¹Ô¤Î3Ê¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÃÊ¤È³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¹ñ¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÆ°¤¤òÆ§¤Þ¤¨²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Ï½µ1²óÄøÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Í¼±¼Ô¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤â¹Ô¤¦·×²è¤À¡£
¡¡Èó³Ë»°¸¶Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¹Ô¤Î°ÂÊÝÀïÎ¬¤Ï¡Ö·ø»ý¤¹¤ë¤È¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï11Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ìÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿22Ç¯¡¢»°¸¶Â§¤Î¤¦¤Á³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤ÏÊÆ¹ñ¤Î³ËÍÞ»ßÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¡£