およそ3年半前、北海道知床沖で遊覧船が沈没した事故で、運航会社社長・桂田精一被告の初公判が開かれました。乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となった事故で弁護側は無罪を主張。被害者家族は「全く反省していない」と怒りをあらわにしました。

■いまも6人が行方不明…約3年半前に何が

乗客乗員26人を乗せて沈没した「KAZU 1」。北海道知床沖で起きた事故からおよそ3年半となるなか、12日に運航会社社長の初公判が開かれました。

桂田精一被告

「罪が成立するか私にはわからない」

弁護側は無罪を主張しました。

朝から傍聴希望の列ができた注目の裁判。

傍聴希望の人

「ご家族の方とかの気持ちを考えると、本当に心が痛みます」

「本当のことが聞きたい。真実を話してほしい」

業務上過失致死の罪に問われているのは、知床遊覧船の社長・桂田精一被告です。

――無罪主張するのですか、家族に何か一言ありませんか？

桂田被告

「…」

2022年4月、知床沖を巡る遊覧船「KAZU 1」が突如、消息を絶ちました。船は水深100メートルを超える冷たく暗い海の底で発見。乗客乗員20人が亡くなり、6人はいまも行方不明のままです。

「このたびはお騒がせして、大変申し訳ございませんでした」

事故後、明らかになったのが運航会社のずさんな安全管理です。事故当日は荒天が予想され他の船の船長が止めたにもかかわらず、「KAZU 1」は出航しました。

国の運輸安全委員会は「運航管理者」を務めていた桂田被告について“安全管理の知識も経験もなかった”と指摘。さらに、船の甲板にあるハッチのふたに不具合があったことも判明。

会社の安全管理体制の欠如が事故の一因と結論づけています。

■冒頭に謝罪も無罪主張 乗客家族「聞いていて怒りがこみ上げ」

そして迎えた初公判では、被害者家族も参加するなか、桂田被告は冒頭、謝罪を口にしました。

桂田被告

「亡くなられた方に心からご冥福を申し上げます。ご家族の方には深くおわびを申し上げる」

「罪が成立するかわからない。事故を防げなかったことを重く受け止める」

裁判の最大の争点は“事故を予測できたかどうか”です。

検察側は、事故当日の気象状況について「運航基準を上回る風速や高波が予報されていて、事故が発生する恐れがあった」と指摘。桂田被告が事故を予測できたにもかかわらず、出航中止などの指示をしなかったと主張しました。

弁護側

「船長から『荒れる前に引き返す』旨の判断を伝えられた。船長が情報提供や助言などを求めることはなく、独自の判断で航路を変更した」

不具合が判明した船のハッチについては“事故3日前の検査で合格判定で不具合がなければ帰港できた”と説明。事故を予測することはできなかった、として無罪を主張しました。

裁判では、事故当時の船と海上保安庁のやり取りの音声が再生され、被害者家族が涙ぐむ場面もありました。

傍聴したKAZU 1乗客の家族

「（桂田被告は）危険を予知することができなかった、だから自分は悪くない。聞いていて怒りがこみ上げてきました。全く桂田被告は反省していないんだなと。本当にふざけるなと何度も叫びたくなりました」

「いらだちを感じましたね。安心して乗り物なんて乗れない。ちゃんとした法の裁きを決定をしていただきたい」

判決は来年6月に言い渡される予定です。