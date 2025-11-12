今月4日に設置された日本成長戦略本部で、高市首相が松本文科相に、人材育成についてのとりまとめを指示したことを受けて、文科省は新たなタスクフォースを立ち上げました。

松本文部科学相

「将来、労働生産人口が減少し、数理・デジタル分野の人材やエッセンシャルワーカー等が不足するというこの現実を踏まえた人材育成システムが急務であります。皆さんで知恵を結集させ、強い日本、未来の成長の基盤となる新しい価値を生み出す人材の育成実現に向けまして、文科省だからこそ、我々だからこそできる、そうした改革に、ぜひ皆さんと一緒に果敢に取り組んでまいりたいと思います」

今月4日に設置された政府の日本成長戦略本部で、高市首相は松本文科相に、「未来成長分野に挑戦するための大学改革、高専等の職業教育充実」について、とりまとめるよう指示しました。これを受けて、文部科学省は12日、新たなタスクフォースを設置しました。

この「人材育成システム改革推進タスクフォース」では、高校から大学・大学院までを通した人材育成システムの策定や、私立高校無償化に伴う公立高校の衰退を防ぐための魅力向上策、将来の理系人材不足を見据えた科学技術人材の育成、リ・スキリングなどについて議論される予定です。

タスクフォースは、これまで個別の審議会などで議論していた教育・科学技術・文化・スポーツを一体的に議論するため、大臣・副大臣・審議官・各局長など省幹部で構成されていて、このように一体的に議論を行うことは文科省としては初めてのことだということです。

今後は教育団体や経済団体との意見交換が行われ、年明けをめどに「人材育成改革ビジョン（仮称）」の素案が示されたのち、日本成長戦略会議で、松本文科相が内容を説明する予定です。