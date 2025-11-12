か、か、可愛いぃぃぃーーーッッ♡【スタバ】争奪戦の予感！！！「新作グッズ」が気になる

発売前から話題沸騰！ 早期完売の予感大！【スターバックス】のクリスマスグッズがついに登場しました。カフェタイムにぴったりなタンブラーやマグカップをはじめ、お部屋を彩るオーナメントや贈り物にしたくなる可愛いアイテムまで勢ぞろい。今回は、その中から注目の一部商品をご紹介します。

特別感たっぷりのカフェタイムを演出

ジンジャーブレッドマンの装いをしたベアリスタに一目惚れ続出！？ 疲れも吹き飛び、仕事や家事のモチベーションアップも間違いなし！ 可愛さ満点の「ホリデー2025リユーザブルカップレッド473ml + ドリンクホールキャップベアリスタ」は、\1,150（税込）。 カップに描かれているのは1号店のパイクプレイスストアで、レトロ感も◎ いつものカフェタイムも一気にクリスマスモードになりそう。

癒され度MAX！ 可愛すぎるもこふわのベアリスタ

ギフトにぴったり！ クリスマスカラーのニットを着たベアリスタと、おしゃれなアウター2種類が入った「ホリデー2025ベアリスタMiniセット」。見ているだけでも癒されますが、なんと一緒にお出かけも！ バッグなどに取り付けができるクリップパーツ付きです。お値段は\4,400（税込）。

大人気なので欲しいと思ったら迷わずGETがおすすめ！ 店頭またはオンラインストアをチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N