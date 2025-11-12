ママをお出迎えする猫ちゃんの光景が、「こんなお迎えされたら、もうメロメロ♡」「可愛い以外の言葉が見つからない…」と話題になっています。ママが帰ってきたことに気づいた猫ちゃんの熱烈な歓迎の様子は151万再生を突破。ママへの『大好き』の気持ちが溢れ出す猫ちゃんのお出迎えが笑顔を届けています。

ママの帰宅を察知したくうちゃん

帰宅したママをお出迎えする猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『くうちゃんねる短足マンチカンの女の子』。この日、マンチカンのくうちゃんは、おうちの2階にいたのだそう。するとそこへママが帰宅。その瞬間、くうちゃんは階段の上からひょっこりと顔を出して1階を覗き込んだのだとか。

きっと、大好きなママを一番にお出迎えしたかったのでしょう。そんな微笑ましい光景を見せてくれたくうちゃんですが、このあと、くうちゃんは見た人をさらに笑顔にしてくれる行動に出たのでした。

急いで階段を駆け下り、ママのもとへ！

ママの帰宅を察知して、階段の上から様子をうかがっていたくうちゃん。すると次の瞬間…くうちゃんは階段を猛スピードで駆け下り始めたのだそう！

短い足をフル回転させながら猛スピードで駆け下りる姿が、どれだけママに会いたかったのかを物語っています。

階段を下っていくときのくうちゃんは、「にゃーお！」と可愛い声をあげていたそう。ママに「いま行くからね」と言っているのでしょうか？くうちゃんの嬉しそうなその様子に、思わずほっこりとしてしまいます。

ママの帰宅が嬉しすぎて、思わず…

一気に階段を駆け寄り、玄関までやってきたくうちゃん。勢い余って扉にぶつかりそうになってしまったものの、そこは高い運動神経を持つ猫ちゃん。軽やかな身のこなしで見事にかわします。

そんなくうちゃんの熱烈なお出迎え姿を見て、思わず笑みがこぼれるママ。そんな和やかな風景に、こちらまで笑顔になってしまいます。さらに、くうちゃんの姿をよく見てみると…ママに会えた嬉しさで、ふわふわのしっぽが大きく膨らんでいたそう。

こんなに全身を使って嬉しい気持ちを表現してくれたら、寄り道なんてせずに、毎日まっすぐおうちに帰りたくなってしまいます。

このくうちゃんのお出迎えの様子には、「嬉しさが伝わってきますね」「これはノックアウトされちゃいます」「ママさん幸せですね」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『くうちゃんねる短足マンチカンの女の子』では、そんな純粋で家族大好きなくうちゃんの日々の様子が綴られていますよ。

