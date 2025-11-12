人気グラビアアイドル・山岡雅弥が11日発売の「週刊SPA!」2025年11月18日号に登場。表紙を飾り、人気コーナー「このあと、どうする？」で自慢の美ボディを披露している。



【写真】大胆な美ボディに妖艶な表情にときめいてしまいます

レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8 の山岡が、妄想デート撮グラビア「このあと、どうする？」で、鍛えられた体で清楚つ大胆な女性を演じている。



企画のシナリオを手掛けたのは、140字小説で話題を集めている掌編小説氏。妹のように思っている後輩と、仕事終わりにバーで一杯交わす。すると、彼女がまさかの秘密を打ち明ける設定。バーではニットのセーターで可愛い笑みを浮かべたかと思えば、ランジェリー姿になって、妖しげな視線を送っている。



山岡は2004年、福岡県生まれ。レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8 に輝いた実績を持つ。2021年にはミスヤングマガジン賞を受賞。SPA!デジタル写真集『ハツラツボディ』が発売中。妹は女子プロレスラーの山岡聖怜。



ほかにもアイドルグループ「DevilANTHEM.」の水野瞳、アダルトインフルエンサー・るるたんが登場している。



（よろず～ニュース編集部）