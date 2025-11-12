Hey! Say! JUMP¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù»îÄ°²»¸»¡õºî²È¾ðÊó¤¬¸ø³«
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤¬26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØS say¡Ù¤è¤ê¡£¼ýÏ¿¶ÊÁ´¶Ê¤Î»îÄ°²»¸»¡¦ËÜºî¤òºÌ¤ëºî²È¿Ø¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMV¤Ï¸á¸å9»þ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡¡¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖSymphony¡×¡¢¡Ö¥á¥í¥ê¡×¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGHOST¡×¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Öencore¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¾å¼Á¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÇÊ¹¤±þ¤¨È´·²¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Hey! Say! JUMP¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡ÖS say -Sinfonia-¡×¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XV¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ªRPG¡Ù¤Ê¤ÉÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î²»³Ú¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºî¶Ê²È¡¦²¼Â¼ÍÛ»Ò»á¤¬¡¢¡ØS say¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¡£Hey! Say! JUMP¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¡¢¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öcowboy¡×¤ÏÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÏ¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹ÓÌî¤¬¹¤¬¤ë¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¤¤«¤·¤¿ÈþÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£À¾Éô·à¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤¹¤ë¶ÊÅ¸³«¡¦Hey! Say! JUMP¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÉ½¾ðË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¡¢¥³¥³¥íÌö¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëcowboy¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£
¡¡¡ÖSerenity¡×¤Ï¤É¤³¤«Âç¼«Á³¤ÎÁÔÂç¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ð¥é¡¼¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤1¶Ê¡£¡Ö¥á¥í¥ê¡×¤Ï¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ËÆÇ¤Ã¤±¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤òÆÍ¤»É¤¹¡¢¥¤¥Þ¥É¥¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ÎMINA»áºî»ìºî¶Ê¤Î¥Ý¥¤¥º¥ó¡õ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÃæÆÇÀÈ´·²¤Î³Ú¶Ê¡£Ä°¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡È¥á¥í¥ê¡É¤Î¾Â¤ËÍî¤È¤¹¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥í¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë1¶Ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÈ×¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦»áºî»ìºî¶Ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ê¡Ö·àÅªLOVE¡×¤â¼ýÏ¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿ÍÀ¸LOVE»¾²Î¤Ç¡ÈTHE JPOP¡É¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿´îÅÜ°¥³Ú¤ÊËèÆü¤òÊõÊª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎHey! Say! JUMP¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥½¥ó¥°¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢19Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢É½¾ðË¤«¤ÇÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á´11¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
