À±Ìî¸»¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬Àè¹Ô¸ø³«
¡¡²»³Ú²È¡¦ÇÐÍ¥¡¦Ê¸É®²È¤ÎÀ±Ìî¸»¤¬¡¢14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬14Æü¸á¸å9»þ¤è¤êYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿À±Ìî¸»¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Ë
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù°ÊÍè¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ê¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ç¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤¬À±Ìî¤Î¿·¤¿¤ÊÅþÃ£ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¤Ò¤È¤êÊâ¤¯À±Ìî¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÁ´ËÆ¤Ë´üÂÔ¤¬Êç¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿À±Ìî¸»¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Ë
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù°ÊÍè¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤¤É¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¤Ò¤È¤êÊâ¤¯À±Ìî¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÁ´ËÆ¤Ë´üÂÔ¤¬Êç¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£