中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京11月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、日本政府が11日に「前台北駐日経済文化代表処代表」の謝長廷（しゃ・ちょうてい）へ旭日大綬章を授与したことに断固とした反対を表明し、日本に対して歴史の罪責を深く反省し、台湾問題で言動を慎み、「台湾独立」分裂勢力にいかなる誤ったシグナルも送らないよう厳粛に促した。

郭氏は次のように述べた。中国はこの問題で既に明確な立場を示している。日本政府が「台湾独立」の論調を鼓吹する人物への授勲をかたくなに推し進めたのは、台湾問題における新たな誤りの行為であり、中国は断固として反対する。

台湾問題は中国の核心的利益の中の核心で、中日関係の政治的基礎と日本の基本的信義に関わる。越えてはならないレッドラインである。

今年は中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年で、台湾光復（日本の植民統治からの解放）80周年でもある。中国は日本に対し、歴史の罪責を深く反省し、中日間の四つの政治文書の原則と精神を守り、「一つの中国」原則を堅持する約束を実際の行動で示し、台湾問題で言動を慎み、「台湾独立」分裂勢力にいかなる誤ったシグナルも送らないよう厳粛に促す。