¥ä¥Þ¥Ï¤¬8Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ë2¡½1
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÂè50²óÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï12Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥Þ¥Ï¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÆüËÜÀ¸Ì¿¡ÊÂçºå¡Ë¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ8Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï9Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¸Þ²ó¤ËÌðÈ¨¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£º´Æ£Î÷¤¬11°ÂÂÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é´°Åê¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¤Ë¤ÏÁ´5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´Æ£Î÷¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢´ºÆ®¾Þ¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÎÃæÄÅ¡£NTTÀ¾ÆüËÜ¡ÊÂçºå¡Ë¤Î¿åÅç¤¬18ÂÇ¿ô9°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨5³ä¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1²óÀï¤Ç´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¥Û¥ó¥ÀÎë¼¯¡Ê»°½Å¡Ë¤Î°æÂ¼¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£