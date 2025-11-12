雨穴『変な地図』が35万部突破　ビルボード「JAPAN Book Hot 100」初代1位に

雨穴『変な地図』（双葉社／2025年10月31日刊）の累計発行部数が35万部を突破した。

2025年10月31日に発売された作家・雨穴による最新作『変な地図』。異例の「初版20万部」、そして「発売前重版5万部」を加えた計25万部スタートという大きな話題の中で迎えた発売日だったが、発売後は全国の書店で完売店や全国の各書店ランキングで第1位を記録した。反響を受け早くも「追加10万部の重版」が決定し累計発行部数は35万部を突破した。

さらに米国の音楽チャート「ビルボード」の日本版「ビルボードジャパン」が創設した本の週間チャート「JAPAN Book Hot 100」の順位が初めて発表され、『変な地図』が栄えある第1号の「第1位」に。日本の出版史に残る快挙となった。

発売後、全国の書店で大規模な売り場展開がなされ、「#変な地図展覧会」のハッシュタグを中心にX上で爆発的に拡散中。「『変な地図』公式アカウント」が紹介した紀伊國屋書店西武東戸塚S.C.店の“超超巨人・雨穴ディスプレイ”には、「全力応援!! 栗原青年!!!」との文字が大きく書かれ、同投稿にはなんと「６万いいね」がつくなど、まさに社会現象といえる広がりを見せている。

