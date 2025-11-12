ジェフユナイテッド千葉は2026年の上半期に行なわれる「明治安田百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインを発表した。



クラブは公式HPで「千葉開府900年を記念したユニフォーム」としてデザインのコンセプトについて以下のように説明している。



「千葉氏が千葉の街を開いて900年、こんにちでは日本有数の大都市に成長した千葉市。千葉氏中興の祖といわれる千葉常胤。その象徴的な騎乗から矢を放つその姿をデザインモチーフとし、千葉常胤の放つ矢が900年の時間を超えて、いまジェフユナイテッドに宿るというコンセプトになっています。ユニフォーム胸中央部に『千葉開府900年』記念ロゴを、腹部には千葉常胤彫像のシルエットを大胆に配置した特別なデザインとなっています」



また黄色を基調としたユニフォームには赤い斜めの線が。これに関しては「過去と現代をつなぐダイアゴナルライン（斜めの線）、そしてその軌跡は未来へと続いていく。ジェフユナイテッドアンセム『クラブビジョン』にもある通り、『ジェフユナイテッドのエンブレムを世界に輝かせる』という理念にリンクしたユニフォーム」と伝えた。



