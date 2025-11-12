¡ØÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê12·î¹æ¡Ù¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Ç¥Ó¥åー15Ç¯¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÆâÅÄ¿¿Îé¤¬É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê12·î¹æ¡Ù¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤¬11·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê12·î¹æ¡Ù¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¸«¤ë
¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ&´¬Æ¬ÂçÆÃ½¸¤Ë¤ÏÆâÅÄ¿¿Îé¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆâÅÄ¤¬¡¢À¼Í¥¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë6ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£CLOSE-UPÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ä¡ÄÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿15Ç¯¤Îµ°À×¤ò1Ëü»úÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÉ³²ò¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥Ðー&´¬ËöÆÃ½¸¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¤è¤ê¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¦Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¡¦ÎÓ¸Ý»Ò¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¦¾®ÀôË¨¹á¡¦ÆâÅÄ½¨¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿³èÆ°¤ä¡¢µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¤ò¤á¤°¤ëº£ºî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÎ¹¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ&A¤ä¡¢³ÆÃÏ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Ú¥¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÅ»ÒÈÇ¸ÂÄêÉ½»æ¤Ë¤Ï¸½ºß¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØLove♡Ratory¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLabo-Ratory¡Ù¤ò11·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¾®ÁÒÍ£¤¬ÅÐ¾ì¡£»ïÌÌ¤Ç¤ÏÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢¿·¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ä¥²ー¥Þー¥º¤Ï¤¸¤áË¡¿ÍÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë