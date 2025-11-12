来夏の動向に注目が集まっているフランス代表DFにリヴァプールOBが苦言を呈した。



今季限りで同クラブとの契約が満了するイブラヒマ・コナテは、いまだに来季の新契約にサインしておらず。現地の複数メディアによれば今季トレント・アレクサンダー・アーノルドを迎え入れたレアル・マドリーがコナテを獲得しようと関心を高めている様子だ。



そんな中で迎えたプレミアリーグ第11節のマンチェスター・シティ戦で先発した26歳は終始低調なパフォーマンスに終わり、チームも0-3とリーグタイトルを争うライバルに完敗。リヴァプールOBバーンズ氏は試合後に地元紙『Liverpool eco』にてコナテを次のように評している。





「イブラヒマ・コナテのパフォーマンスは、現在のリバプールのチームとしての不安定さを反映している。もし彼がレアル・マドリードへの移籍を考えているなら、彼らが彼を買いたいと思わせるプレーをしなければならないね」また同氏は昨季リーグ優勝を果たし、今夏チームを離れたアレクサンダー・アーノルドとの状況を比較。「コナテは良い選手だが、チーム全体と同じように困難な時期を過ごしている」とリヴァプールとしても不安定な時期であり、パフォーマンスもそれに影響されていると擁護した。その上で「だからこそ、他の誰よりも彼を特別扱いすることはできない」と自身の見解を示した。