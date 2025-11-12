「國學院コンテスト」ファイナリスト、伊藤優加さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.10の伊藤優加（いとう・ゆか）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト
学部／学年：文学部／3年
出身地：東京都
誕生日：8月2日
趣味：レストラン・カフェ巡り、旅行
特技：水泳、チアダンス
好きな食べ物：お魚
好きな言葉（座右の銘）：楽しんだもん勝ち
最近ハマっていること：知らない駅で降りて歩いてみること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
誰かの“嬉しい気持ち”や“笑顔のきっかけ”になれる存在になりたいと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
クールな見た目の雰囲気と中身の明るさのギャップです。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
水をたくさん飲む、睡眠をたくさん取ること、そして何より毎日を全力で楽しむことです。
― 憧れの有名人はいますか？
TWICEのツウィ（TZUYU）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
誤解や根拠のない噂を広められた時はとても辛い思いをしました。しかし、自分の普段の行動から嘘だとみんな分かってくれると思い、前向きに耐え続けた結果、周りは嘘だと気づいて私を信じてくれたことがあります。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
明確には絞っていませんが、人と話すことが得意であり、好きなので、そこを活かせていけたらなと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、伊藤さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
周りの目を気にせず、自分のやりたいことを、後悔なくチャレンジすることを常に大切にしています。チャンスはいつでも来るものではないと思っているので、目の前にチャンスが来たら必ず飛び込むようにしています。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト
◆伊藤優加（いとう・ゆか）さんプロフィール
学部／学年：文学部／3年
出身地：東京都
誕生日：8月2日
趣味：レストラン・カフェ巡り、旅行
特技：水泳、チアダンス
好きな食べ物：お魚
好きな言葉（座右の銘）：楽しんだもん勝ち
最近ハマっていること：知らない駅で降りて歩いてみること
◆「國學院コンテスト2025」No.10伊藤優加さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
誰かの“嬉しい気持ち”や“笑顔のきっかけ”になれる存在になりたいと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
クールな見た目の雰囲気と中身の明るさのギャップです。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
水をたくさん飲む、睡眠をたくさん取ること、そして何より毎日を全力で楽しむことです。
― 憧れの有名人はいますか？
TWICEのツウィ（TZUYU）さん。
◆伊藤優加さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
誤解や根拠のない噂を広められた時はとても辛い思いをしました。しかし、自分の普段の行動から嘘だとみんな分かってくれると思い、前向きに耐え続けた結果、周りは嘘だと気づいて私を信じてくれたことがあります。
◆伊藤優加さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
明確には絞っていませんが、人と話すことが得意であり、好きなので、そこを活かせていけたらなと思っています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、伊藤さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
周りの目を気にせず、自分のやりたいことを、後悔なくチャレンジすることを常に大切にしています。チャンスはいつでも来るものではないと思っているので、目の前にチャンスが来たら必ず飛び込むようにしています。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「國學院Contest 2025 -彩-」開催概要
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
【Not Sponsored 記事】