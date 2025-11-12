高橋みなみ、肉巻きメインの夕食公開「ご飯に合う」「絶対美味しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】元AKB48でタレントの高橋みなみが11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB「美味しそう」手料理5品並んだ食卓
高橋は「今日のごはん」と題し、えのき豚巻きがメインの夕食の写真を公開。えのき豚巻きの調理途中の写真とともに、冷奴などの小鉢3品と汁物などが並んだ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「ご飯に合う」「絶対美味しい」「料理上手で尊敬」「おうちごはんが素敵」「一緒に食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB「美味しそう」手料理5品並んだ食卓
◆高橋みなみ、えのき豚巻きなど手料理披露
高橋は「今日のごはん」と題し、えのき豚巻きがメインの夕食の写真を公開。えのき豚巻きの調理途中の写真とともに、冷奴などの小鉢3品と汁物などが並んだ食卓を披露した。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご飯に合う」「絶対美味しい」「料理上手で尊敬」「おうちごはんが素敵」「一緒に食べたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】