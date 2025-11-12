いまだ終結の兆しが見えないロシアによるウクライナ侵攻。こうした中、長野市の寺で支援活動を続ける男性がいます。その思いとは…。



山野井杲葰住職

「ウクライナの人たちの混乱したり困難な状況にある中で少しでも助けになれば」



長野市小島田町の常然寺。ここの住職、山野井杲葰さん78歳。2年以上、ウクライナ支援を続けています。



今もロシアによるウクライナへの攻撃が続き、死者も出ています。法務省によりますと、ウクライナから3人が長野県内に身を寄せています。今、山野井さんは戦禍の中で冬を迎えるウクライナの人たちへ送る物資を募っています。





山野井住職「キャラメルです。アフリカの方がアフリカに送ったときにキャラメルが子どもたちに喜ばれたとわざわさ持ってきていただいた」県内全域から冬物の衣類や毛布、それに使い捨てカイロや食料などさまざまな物資が集まっています。高校の教員や大学の教授も務めていた山野井さん。2011年の東日本大震災をきっかけに支援活動を始めました。おととし4月、ウクライナの現状を知ろうと、在日ウクライナ大使館の支援物資コーディネーターを招き、寺で講演会を開催。それ以降、大使館を通して支援物資を送る活動を続けています。山野井さん「送ったら何が喜ばれるかまず頭に浮かばないとだめだなと。当初から学習したこと」取材中にも届いたものが…。伊那市からの使い捨てカイロや子ども用手袋などです。「大人も子どもも笑顔で、心穏やかに過ごせる日々が来ることを心より願っています」山野井さん「いろんな思いを持ってウクライナに関心を持っている方がいらっしゃるのが分かって活動して良かったなと実感する。一日も早く戦争が終わってほしいと願うばかり」常然寺は11月20日まで使い捨てカイロや食料などを中心に物資を募っています。