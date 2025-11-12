12日（水）の東京は日差しがあっても空気が冷たく感じられました。

13日（木）は日本列島の北と南で雨が降りそうです。南海上の雨雲が北上し、奄美や沖縄には発達した雨雲が近づいてきそうです。13日朝には、北日本の日本海側にも寒冷前線の雨雲が進んできます。北日本も午後にかけて、所々で雨や雷雨となりそうです。夕方から夜遅くにかけても、南西諸島には次々に発達した雨雲がかかるでしょう。

【台風情報】

台風26号は、13日には先島諸島に接近し、その後、温帯低気圧に変わりそうです。台風や前線の影響で、奄美や沖縄では13日から14日（金）にかけても大雨が続くでしょう。予想雨量は13日夕方までの多いところで、奄美で150ミリ、沖縄で100ミリ、14日夕方までにさらに100ミリの大雨が予想されています。暴風や高波にも警戒してください。大気の状態が非常に不安定になっていますので、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

【予想最高気温】全国的に前日より高くなるでしょう。特に南風が入る日本海側や北日本で、前日より4度から5度高く寒さは緩みそうです。東京は16度、関東はほとんど日差しもなく肌寒さが続きそうです。