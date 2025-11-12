大坂なおみ、水着姿で“ノリノリ”船上ダンス「これ大好き」「最高なコラボ!!!!」
女子テニスの大坂なおみ選手（28）が12日、米国の女子テニス選手、テイラー・タウンゼントのインスタグラムに登場。水着姿で踊る動画が公開された。
【動画】「これ大好き」水着姿で“ノリノリ”船上ダンスする大坂なおみ
テイラーは大坂のインスタのアカウントをメンションし、「In the ocean trap with @naomiosaka （海の罠の中で）」と動画を投稿。水着姿の2人が船の上で、曲に合わせて思い思いに体を動かしている。
この投稿には「Love this（これ大好き）」「NICE COLLAB!!!!（最高なコラボ!!!!）」「Two Beautiful Queens（2人の美しい女王）」など、英語でのコメントが多く寄せられている。
