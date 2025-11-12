池江璃花子「競泳だけでない一面見せたい」、モデル業に意欲
競泳選手の池江璃花子（25）が12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式に出席。2028年のロサンゼルス五輪を見据えるアスリートは、モデル業にも意欲を示し「競泳選手だけではない一面も見せたい」と話した。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
池江は、競技の普及と発展に貢献した「スポーツ部門」で賞を受けた。グレー地にチェック柄とラメの入ったスーツで登場した。
拠点をオーストラリアから日本に移した池江。「社会人として一人の人間として仕事にチャレンジしたい」との思いもあり、モデルの仕事依頼にも応じているという。「海外の選手を見れば、モデルと競泳だったり、1本に絞っていない選手も多い。これまでの競泳界にいなかったような選手になっていきたい」と語った。
五輪に向けては「派遣記録がなかなか高そうだが、絶対に行きたいという強い気持ちはある。どのように転んでもそれが自分の人生なので、全てを受け入れる覚悟で、3年間必死で頑張っていきたい」と意気込んだ。
受賞者には池江のほか、アート＆カルチャー部門で歌舞伎俳優の尾上松也、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が選ばれた。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
池江は、競技の普及と発展に貢献した「スポーツ部門」で賞を受けた。グレー地にチェック柄とラメの入ったスーツで登場した。
五輪に向けては「派遣記録がなかなか高そうだが、絶対に行きたいという強い気持ちはある。どのように転んでもそれが自分の人生なので、全てを受け入れる覚悟で、3年間必死で頑張っていきたい」と意気込んだ。
受賞者には池江のほか、アート＆カルチャー部門で歌舞伎俳優の尾上松也、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が選ばれた。