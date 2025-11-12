元メ〜テレの島津咲苗アナ、セントフォース所属を報告「人生一度きり！色々チャレンジしてみようと思います」
元メ〜テレの島津咲苗アナウンサーが、12日までに自身のインスタグラムを更新。11日からセントフォースに所属したことを報告した。
【写真】『ドデスカ！』島津咲苗アナが退社発表 7月に結婚報告していた
島津アナは7月29日に結婚を発表。その後9月に「番組でもお伝えしましたが結婚を機に名古屋を離れる決断をしました。来週木曜日にドデスカ！を卒業しその後メ〜テレを退社します」と報告していた。
この日の投稿では「きょう11月11日からセントフォースに所属することになりました」といい、「東海3県で過ごした日々と視聴者の皆さんからいただいた言葉を自分の糧にして一つ一つの仕事に丁寧に向き合ってまいります」とつづった。
そして「環境、サステナブルな取組みに関する発信もそうですし やりたいことは沢山あるので 人生一度きり！色々チャレンジしてみようと思います」と意気込み、「また皆さんに観ていただけるように頑張りますね」と呼びかけた
島津アナは、滋賀県出身で。早稲田大学を経て、2017年にメ〜テレ入社。朝の番組『ドデスカ！』などで活躍してきた。
