カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界
寒さが深まる季節にぴったりのスイーツが、カンロから新登場。2025年11月12日（水）より予約販売が開始される「スノーマロウ（snow mallow）」は、“ショコラ×マシュマロ”で雪のような世界観を表現した冬季限定商品です。食べて楽しい、見て癒される“アメージングカンロ”シリーズ第3弾として、今年の冬のティータイムを特別に彩ります。
カンロ「スノーマロウ」で雪の世界へ♡
幻想的な「スノーマロウ」は、ショコラの雪に隠れたもっちりマシュマロをテーマにした限定スイーツ。
爽快パウダーをまとったマシュマロをホワイトショコラで包み、さらに粉雪のようなショコラパウダーで仕上げました。
付属のシルバーピックで“雪玉さがし”を楽しんだり、粉雪をスプーンですくって味わう“スコップすくい”も♡
同梱のリーフレットには「A story of Snow Mallow」が添えられ、食べるたびに物語の中に引き込まれるような体験を届けます。
発売を記念したキャンペーンも開催！
「スノーマロウ」予約購入者・先着2,000名には、オリジナルクリスマスカードをプレゼント。
また、カンロ公式X（@kanro_pr）でのフォロー＆リポストキャンペーンでは、抽選で5名に「スノーマロウ」が当たります。
さらに、池袋PARCOで開催中の「KanroPOCKeT POPUPストア」では、11月24日（月）まで特別展示を実施中。雪の世界をそのまま再現したような空間で、スノーマロウの魅力を体感できます♪
商品情報と販売概要
スノーマロウ（snow mallow）
価格：2,480円（税込） ※消費税8%
予約開始：2025年11月12日（水）10:00～ ※予定数量に達し次第終了
発送時期：2025年12月中旬より順次発送予定
内容量：115g（チョコがけマシュマロ79g／チョコレートパウダー36g）
セット内容：スノーマロウ缶1個、シルバーピック1本、リーフレット1部
冬を彩る甘いご褒美♡
「スノーマロウ」は、味わいだけでなく、雪のような世界観までも堪能できる特別なスイーツ。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への冬ギフトにもおすすめです。アメージングカンロシリーズならではの“おいしいワクワク体験”で、心まで温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。