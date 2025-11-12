カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界

寒さが深まる季節にぴったりのスイーツが、カンロから新登場。2025年11月12日（水）より予約販売が開始される「スノーマロウ（snow mallow）」は、“ショコラ×マシュマロ”で雪のような世界観を表現した冬季限定商品です。食べて楽しい、見て癒される“アメージングカンロ”シリーズ第3弾として、今年の冬のティータイムを特別に彩ります。

カンロ「スノーマロウ」で雪の世界へ♡

幻想的な「スノーマロウ」は、ショコラの雪に隠れたもっちりマシュマロをテーマにした限定スイーツ。

爽快パウダーをまとったマシュマロをホワイトショコラで包み、さらに粉雪のようなショコラパウダーで仕上げました。

付属のシルバーピックで“雪玉さがし”を楽しんだり、粉雪をスプーンですくって味わう“スコップすくい”も♡

同梱のリーフレットには「A story of Snow Mallow」が添えられ、食べるたびに物語の中に引き込まれるような体験を届けます。

北欧の癒しを贈る♡ムーミンのオーガニックチョコレートが日本初上陸

発売を記念したキャンペーンも開催！

「スノーマロウ」予約購入者・先着2,000名には、オリジナルクリスマスカードをプレゼント。

また、カンロ公式X（@kanro_pr）でのフォロー＆リポストキャンペーンでは、抽選で5名に「スノーマロウ」が当たります。

さらに、池袋PARCOで開催中の「KanroPOCKeT POPUPストア」では、11月24日（月）まで特別展示を実施中。雪の世界をそのまま再現したような空間で、スノーマロウの魅力を体感できます♪

商品情報と販売概要

スノーマロウ（snow mallow）



価格：2,480円（税込） ※消費税8%

予約開始：2025年11月12日（水）10:00～ ※予定数量に達し次第終了

発送時期：2025年12月中旬より順次発送予定

内容量：115g（チョコがけマシュマロ79g／チョコレートパウダー36g）

セット内容：スノーマロウ缶1個、シルバーピック1本、リーフレット1部

冬を彩る甘いご褒美♡

「スノーマロウ」は、味わいだけでなく、雪のような世界観までも堪能できる特別なスイーツ。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への冬ギフトにもおすすめです。アメージングカンロシリーズならではの“おいしいワクワク体験”で、心まで温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。