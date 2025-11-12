タレントの渡辺満里奈（54）が12日、自身のインスタグラムを更新。ママ友とも“大人の修学旅行ショット”を披露した。

渡辺は「大人の修学旅行をママ友と。 函館に行ってきました！」と書き出し「ただただ海鮮食べたい！ということで それなら、と函館。今や、はるばるじゃない、あっという間に着く函館。」とつづり、「100万ドルの夜景」とも言われている函館山からの夜景をバックに撮影された自撮りショットを披露。

続けて「1泊2日でたくさん食べて、たくさん笑って、異国情緒たっぷりの観光地巡りをし、写真も山ほど撮って、充実の2日間でした。」とつづり、友人らと函館の有名スポット「五稜郭タワー」の展望チケットを掲げた“大人の修学旅行”らしい集合ショットもアップした。

最後には「思い立ったら、行く！ 行動力がある友人たち、ありがとう 次はどこに行こうかな 」と、友人達への感謝を記し、次の旅への期待も寄せた。

この投稿にフォロワーからは「楽しそうですね」「素敵なお写真」「ママ友最高ですよね！」「まさに思い立ったが吉日 」などの声が寄せられた。