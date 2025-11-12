【ニューデリー＝青木佐知子】インドの首都ニューデリーの観光名所の古城「レッドフォート」近くで１０日に発生した爆発事件を巡り、捜査当局は複数の医師らが関与したとみている。

地元メディアは、医師らがインドとパキスタンが帰属を争う北部カシミール地方の分離・独立を求めるイスラム過激派「ジェイシモハメド」と関連があるとする当局の見方を報じている。

爆発した車は、カシミール出身の医師の男が運転していたとみられる。男はニューデリー近郊ファリダバードの医科大学に勤務し、防犯カメラの映像などで１０日朝にデリー中心部に車で向かったことがわかった。

ファリダバードでは１０日朝、警察が民家から大量の爆発物や弾薬を押収し、カシミール出身の医師の男２人を逮捕した。このうち１人は実行犯とみられる男と同じ大学に勤務していた。北部ラクナウの医師の女や、カシミールの聖職者の男も逮捕された。地元メディアは１２日までに１０人以上が逮捕・拘束されたと報じた。

印民放ＮＤＴＶは関係筋の話として、ファリダバードで逮捕された男が、より大規模なテロを計画していたと供述したと報じた。１０日の爆発が、拠点の摘発を受けて急いで行われたとの見方も出ている。