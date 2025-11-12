全国的にインフルエンザの流行が始まり、県内には昨シーズンよりも早く注意報が発表されています。感染の傾向や効果的な予防方法について感染症が専門の医師に聞きました。

県によりますと、今月９日までの１週間に県内で報告があったインフルエンザの患者の数は１医療機関あたり１９．０２人でした。先月下旬の４．９５人から約４倍に増加していて今月４日には県内に今シーズン初めてインフルエンザ注意報が発表されました。注意報は昨シーズンより４０日余り早い発表でした。

「もともと年末年始が（インフルエンザ感染の）ピークになる。ことしも私はそのくらいかと思っていたが少し立ち上がりが早い）」（川島医師）

こう話すのは渋川市の川島内科クリニックの院長で、県感染症対策連絡協議会の会長も務める川島崇医師です。インフルエンザウイルスによる感染症が全国的に増加している中、川島医師は、ことし流行しているウイルスの特徴についてこう話します。

「今流行っている（ウイルスの）株が、Ａ型インフルエンザの中でもＡ香港という株。去年流行ったのはＡのパンデミックという株なのでそれに比べると違うタイプなので免疫を持っていない方が多い。先日東京の方（医師）と話したときに来週ぐらいピークになるのではないかと東京の方（医師）が言っていた。もしかしたら群馬県このままもっと増えていってピークになる可能性が高い」（川島医師）

先月後半から感染が広がった理由について川島医師はー

「急に寒くなったことだと思う。ウイルスは寒いところのほうが簡単に死なない。あとやはり抵抗力の低下もある」（川島医師）

寒さが厳しくなり乾燥するこれからの季節感染を防ぐポイントは。

「最大の感染源は「飛沫」「マスク」が一番重要。コロナの時も一番有効だったのはマスクだった。（対策の）９割がマスク」（川島医師）

また、家庭内での感染を防ぐ方法についてはこう話します。「やっぱり家庭内（の感染予防）が一番難しい。食事のときは話をしないようにするなどの工夫が必要。ウイルスがついたからといって１００％発症するわけではない。抵抗力があればそのまま治ってしまうことも当然ある。できるだけ無理をしないで体調を良くすることが重要」（川島医師）