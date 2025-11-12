ナンバープレートでかっこいいと思う近畿地方の地名ランキング！ 2位「神戸（兵庫県）」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う近畿地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「エレガントでおしゃれなイメージだが、漢字表記はカッコよさを感じます」（30代女性／愛知県）、「神戸の街におしゃれ感や異国情緒があるので、近畿圏内のナンバープレートでは神戸がダントツ1位に感じます」（40代女性／京都府）、「上品でオシャレで高級な感じがする」（40代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史があって、教科書に出て来る地名だからです」（60代女性／神奈川県）、「漢字四文字はあんまり見ないから」（20代男性／愛知県）、「伊勢神宮を思い出して神聖な感じがします」（40代女性／広島県）、「高貴な真珠加工のイメージで」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：神戸（兵庫県）／62票神戸といえば、山と海がすぐそばにあるロケーションが魅力。開港以来の異人館や南京町などの国際的な雰囲気と、おしゃれな街の空気がミックスされていて、カフェ巡りやショッピングを楽しめます。「ファッション都市宣言」をしていることでも知られていて、まさに“洗練された街”という言葉がぴったり。上品さと開放感のバランスがちょうどよく、異国情緒あふれる雰囲気に惹かれる人が多かったようです。
1位：伊勢志摩（三重県）／68票伊勢志摩は、歴史と自然のどちらも楽しめる“癒しエリア”。日本人なら一度は行きたい伊勢神宮や、真珠の養殖で有名な英虞湾など、神聖さと穏やかさが同居した場所です。リアス式海岸の複雑なラインがつくる景色もすごくきれいで、海の幸も豊富。昔から「お伊勢参り」の地として親しまれてきただけあって、今でもどこか上品で落ち着いた空気が漂っています。「伊勢神宮のイメージで高貴」という声が多く、票を集めました。
